Роналду показал фото с трофеем после победы в Суперкубке Италии

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0. Один из голов забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

После матча Роналду показал фото с трофеем.

«Очень доволен своим 4-м титулом в Италии. Мы вернулись! Это тот «Ювентус», которого мы любим, это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведёт нас к желаемым победам! Молодцы ребята!», — написал футболист в своём «Инстаграме».

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил 760-й гол в карьере. Португальский нападающий побил абсолютный рекорд по количеству мячей, принадлежавший чехословацкому форварду Йозефу Бицану.

Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее туринский «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.