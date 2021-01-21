Роналду показал фото с трофеем после победы в Суперкубке Италии

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» встречался с «Наполи». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой туринской команды со счётом 2:0. Один из голов забил португальский нападающий Криштиану Роналду.
После матча Роналду показал фото с трофеем.
«Очень доволен своим 4-м титулом в Италии. Мы вернулись! Это тот «Ювентус», которого мы любим, это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведёт нас к желаемым победам! Молодцы ребята!», — написал футболист в своём «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду забил 760-й гол в карьере. Португальский нападающий побил абсолютный рекорд по количеству мячей, принадлежавший чехословацкому форварду Йозефу Бицану.
Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее туринский «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.
- 21 января 2021
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51
-
01:42
-
01:30
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25