Нойер повторил рекорд Кана по количеству сухих игр в Бундеслиге

В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «WWK Арена» в Аугсбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaFranz голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер провёл 196-й сухой матч в Бундеслиги повторил рекорд легендарного вратаря клуба Оливера Кана.

Мюнхенская «Бавария» набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Аугсбург» в свою очередь, набрав 19 очков, находится на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).

В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке-04», «Аугсбург» проведёт встречу с берлинским «Унионом».