Нойер повторил рекорд Кана по количеству сухих игр в Бундеслиге
В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча прошла на стадионе «WWK Арена» в Аугсбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Как сообщается в «твиттере» OptaFranz голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер провёл 196-й сухой матч в Бундеслиги повторил рекорд легендарного вратаря клуба Оливера Кана.
Мюнхенская «Бавария» набрала 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «Аугсбург» в свою очередь, набрав 19 очков, находится на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «РБ Лейпциг» (35) и леверкузенский «Байер» (32).
В следующем туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Шальке-04», «Аугсбург» проведёт встречу с берлинским «Унионом».
Гол Левандовского принёс «Баварии» победу в матче Бундеслиги с «Аугсбургом»
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51
-
01:42
-
01:30
-
01:15
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:30
-
00:24
-
00:13
- 20 января 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:46
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:19
-
23:18
-
23:13
-
23:01
-
22:53
-
22:44
-
22:42
-
22:32
-
22:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам