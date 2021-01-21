Гол Кавани после ошибки вратаря и неотразимый удар Погба в обзоре матча «Фулхэм» — «МЮ»

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Эдинсон Кавани и Поль Погба. Единственный гол за «Фулхэм» забил Адемола Лукман.

Видеообзор матча «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» в свою очередь, набрав 12 очков, находится на 18-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Фулхэму» предстоит провести матч с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Оба матча пройдут 27 января.