Гол Кавани после ошибки вратаря и неотразимый удар Погба в обзоре матча «Фулхэм» — «МЮ»
В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Эдинсон Кавани и Поль Погба. Единственный гол за «Фулхэм» забил Адемола Лукман.
Видеообзор матча «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» в свою очередь, набрав 12 очков, находится на 18-м месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Фулхэму» предстоит провести матч с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Шеффилд Юнайтед». Оба матча пройдут 27 января.
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