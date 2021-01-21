Пирло выиграл свой первый трофей в качестве тренера

«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии (2:0). Этот трофей стал первым для Андреа Пирло в тренерской карьере. Специалист возглавляет туринский клуб с августа 2020 года.
На 64-й минуте встречи счёт открыл португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На 80-й минуте главный арбитр встречи Паоло Валери назначил пенальти в ворота туринской команды, однако итальянский форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье не сумел успешно реализовать 11-метровый удар. Второй гол «Ювентуса» забил нападающий Альваро Мората.
Таким образом, «Ювентус» стал обладателем Суперкубка Италии. Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее «Ювентус» выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.
В качестве игрока Пирло трижды брал Суперкубок страны – в 2004 году с «Миланом» и в 2012-м и 2013-м с «Ювентусом».
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