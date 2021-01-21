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Игроком «Фейеноорда» Сенеси интересуются «Реал», «Милан» и «Манчестер Сити»

Игроком «Фейеноорда» Сенеси интересуются «Реал», «Милан» и «Манчестер Сити»
Футбол / Прочие турниры 0
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Испанский «Реал», итальянский «Милан» и английский «Манчестер Сити» ведут борьбу за защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси.

Как сообщает Marca со ссылкой на De Telegraaf, летом футболиста хочет подписать «Реал», который направит официальное предложение в ближайшие месяцы. В свою очередь, «Фейеноорд» не хочет продавать игрока, который оценивается в € 35 млн. Клуб планирует предложить Сенеси продление контракта до 2025 года с отступными в размере € 50 млн.

По информации источника, также в покупке футболиста заинтересованы «Манчестер Сити» и «Милан».

В нынешнем сезоне 23-летний аргентинский защитник провёл 17 матчей в Эредивизи и забил два гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Мартин Эдегор рассчитывает уйти в аренду во время зимнего трансферного окна. Футболист попросил руководство мадридского клуба организовать переход.

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