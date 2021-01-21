Сульшер – о победе над «Фулхэмом»: пропустив гол, мы проснулись и стали играть хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над «Фулхэмом» (2:1) в перенесённом матче 18-го тура АПЛ.
«Мы начали слабо, но после пропущенного гола заиграли отлично. Нам нужно было проснуться, и после этого мы стали играть хорошо. Погба забил прекрасный гол. У нас были и другие моменты, чтобы решить исход матча раньше. Когда разница составляет один мяч, у тебя душа уходит в пятки. Погба хорошо проявил себя, он здоров, может играть в полузащите и на фланге, а это очень важно в его случае.
Когда позади половина сезона, а ты на вершине таблицы, конечно же, все будут спрашивать о шансах на титул. Но мы об этом не думаем. Надо идти от игры к игре. Это очень непредсказуемый сезон», – цитирует Сульшера BT Sport.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте.
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