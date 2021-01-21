«Ливерпуль», «МЮ» и «Сити» следят за Мусиалой. «Бавария» не может договориться с игроком

«Бавария» не может договориться со своим 17-летним полузащитником Джамалом Мусиалой о продлении контракта. Срок действующего соглашения истекает через полтора года, сообщает Goal.com.
По информации источника, игрок хотел бы получать £ 100 тыс. еженедельно, однако «Бавария» не согласна пойти на такие условия. При этом «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за переговорами сторон.
В нынешнем сезоне на счету Мусиалы три гола в 12 матчах чемпионата Германии. Ранее игрок выступал за молодёжные составы «Саутгемптона», «Челси» и «Баварии», а также играл за сборные Англии до 17 и до 21 года.
Ранее бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус подверг критике трансферную политику мюнхенского клуба, заявив, что «Баварии» не хватает глубины состава для того, чтобы ротация происходила без потери качества игры.
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