Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о подготовке «армейцев» к возобновлению сезона

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о подготовке красно-синих к возобновлению сезона.
«Я много тренировался в отпуске, выполнил программу, которую дали нам перед тем, как мы разъехались. Думаю, мне удалось не особо растерять форму за время каникул. С первых дней ребята на сто процентов включились в работу, будем готовиться ко второй части сезона. Задачи перед нами стоят серьёзные, для их выполнения нужно начинать пахать уже сейчас», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
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