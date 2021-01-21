Поль Погба: я забил прекрасный гол. Не ожидал такого от своей левой ноги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал победу в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:1).
«Это был тяжёлый матч. Мы знали, что так и будет. «Фулхэм» не сдаётся, давит и сохраняет компактность в обороне. Но нам нужна была эта победа, и она досталась нам с трудом. Что касается моего гола, я здорово пробил. Не ожидал такого от своей левой ноги. Если не пробовать, то не узнаешь, что будет. Я очень рад, что мяч оказался в сетке. Это прекрасный гол и прекрасная победа.
Я люблю побеждать. Это самое главное. Я всегда счастлив, когда выигрываю и когда на поле. Сегодня мы победили, так что я счастлив. Когда мы проигрываем, я злюсь. Таков я», — цитирует Погба пресс-служба «Манчестер Юнайтед» со ссылкой на BT Sport.
Видео гола Погба в ворота «Фулхэма»:
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