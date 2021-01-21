Гаттузо: Инсинье не должен думать, что «Наполи» проиграл «Ювентусу» из-за него

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче за Суперкубок Италии с «Ювентусом» (0:2), а также поддержал нападающего Лоренцо Инсинье, не реализовавшего пенальти на 80-й минуте при счёте 0:1.



«Я должен поблагодарить своих игроков, они делали то, что нужно. Команда смотрелась немного робко, особенно в первом тайме, но хорошо отреагировала на гол соперника. Но это футбол, такое случается. Возможно, мы могли сделать больше, но мы знаем, как непросто в таких ситуациях.



Что касается Инсинье, бывает, что в таком важном матче футболисту не везёт. Мы побеждаем и проигрываем вместе, и Лоренцо не должен думать, что мы проиграли из-за него. Это не так», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Инсинье заплакал после матча «Ювентус» — «Наполи». Он не забил с пенальти на 80-й минуте