Воспитанник ЦСКА Георгиевский перешёл в «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» заключил контракт до конца сезона с полузащитником Святославом Георгиевским, который пополнил ряды клуба на правах свободного агента, сообщает пресс-служба команды из Хабаровска. 25-летний игрок является воспитанником московского ЦСКА. Также Георгиевский выступал за «Кубань», «Анжи», «Крылья Советов» и «Химки». За «СКА-Хабаровск» полузащитник будет играть под номером 9.



С 2013 по 2015 год Георгиевский выступал за молодёжный состав ЦСКА, а также сыграл одну игру в Кубке России за основной состав. В Юношеской лиге УЕФА сезона-2013/2014 в семи матчах забил пять голов.



За 26 туров «СКА-Хабаровск» набрал 40 очков и занимает седьмое место в розыгрыше Футбольной национальной лиги. Следующий официальный матч команда проведёт 20 февраля в Кубке России. «СКА-Хабаровск» сыграет в 1/8 финала с московским ЦСКА.

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