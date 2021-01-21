«Не меняю своих решений». Тедеско — о шансах остаться главным тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы остаться наставником красно-белых по истечении контракта летом.



«Не думаю, что есть хотя бы один шанс из ста, что останусь в «Спартаке» летом. Потому что я не меняю своих решений, если принял их. Если «Спартак» в будущем продолжит ценить меня как тренера и как человека, буду счастлив вернуться! Почему нет? Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в «Спартаке».

Сейчас обстоятельства очень непростые. Когда я начал свою работу в клубе 1,5 года назад, мир был совсем другим. Мы с семьёй строили планы относительно их визитов ко мне и проживания в Москве по несколько недель, а то и месяцев. Но теперь всё это стало невозможным. Или по крайней мере не так легко осуществимым», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.