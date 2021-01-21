Доменико Тедеско сказал напутственное слово будущему тренеру «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сказал напутственное слово будущему тренеру красно-белых.



«Если это понадобится «Спартаку» сейчас или в будущем, я всегда готов честно высказать мнение. Но в клубе достаточно экспертов, которые примут правильное для «Спартака» решение. Единственное, что я хотел бы сказать будущему тренеру «Спартака», кто бы им ни стал: «Наслаждайтесь временем здесь с этой фантастической командой», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

«Не меняю своих решений». Тедеско — о шансах остаться главным тренером «Спартака»