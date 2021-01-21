Егор Сорокин: с Шароновым не общаемся, но, если встретимся, пожму ему руку

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, как относится к бывшему главному тренеру «Рубина» Роману Шаронову.



«После одного из матчей Шаронов объявил: «Мы прощаемся с Егором, он уходит в «Краснодар». Я потом подошёл к Рустему Сайманову уточнить, правда это или нет. Тот сказал, что ещё ничего не известно. И только во время отпуска мне позвонили и сообщили о переходе.



Не сказал бы, что меня задела фраза Шаронова. Ну, он захотел так сказать. Может, он хотел показать свою осведомлённость. Я спокойно отреагировал, как на обычный вброс со стороны СМИ. Эмоционального всплеска не было. Хоть и задумался тогда, почему вообще об этом говорит главный тренер.



Я к нему отношусь положительно и уважительно. Возможно, где-то у нас были недопонимания, но отношения нормальные. Мы не общаемся, но, если встретимся, пожму ему руку, если позвонит – отвечу на звонок. Сможем совершенно нормально поддержать разговор», — цитирует Сорокина «Спорт Бизнес Online».

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