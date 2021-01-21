Егор Сорокин: с Шароновым не общаемся, но, если встретимся, пожму ему руку

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал, как относится к бывшему главному тренеру «Рубина» Роману Шаронову.
«После одного из матчей Шаронов объявил: «Мы прощаемся с Егором, он уходит в «Краснодар». Я потом подошёл к Рустему Сайманову уточнить, правда это или нет. Тот сказал, что ещё ничего не известно. И только во время отпуска мне позвонили и сообщили о переходе.
Не сказал бы, что меня задела фраза Шаронова. Ну, он захотел так сказать. Может, он хотел показать свою осведомлённость. Я спокойно отреагировал, как на обычный вброс со стороны СМИ. Эмоционального всплеска не было. Хоть и задумался тогда, почему вообще об этом говорит главный тренер.
Я к нему отношусь положительно и уважительно. Возможно, где-то у нас были недопонимания, но отношения нормальные. Мы не общаемся, но, если встретимся, пожму ему руку, если позвонит – отвечу на звонок. Сможем совершенно нормально поддержать разговор», — цитирует Сорокина «Спорт Бизнес Online».
- 21 января 2021
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35
-
06:02
-
05:39
-
05:16
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51