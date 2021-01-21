«Локомотив» объявил имя нового директора клубной академии

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении Алексея Щиголева на пост директора клубной академии. Он руководил академией «железнодорожников» с 2015 по 2018 год, после чего работал в департаменте подготовки резерва Российского футбольного союза.
«Я рад вернуться в «Локомотив», рад вернуться в академию клуба. За время работы в РФС в департаменте подготовки резерва мы наработали большое количество научно-методических материалов и, конечно, постараемся внедрить их и у нас. У РФС большие планы по развитию детско-юношеского футбола – мы и раньше сотрудничали, а теперь это взаимодействие станет плотнее.
Не хотел бы много говорить, бросаться громкими заявлениями – нам всем нужно сосредоточиться на футболе. Наши команды находятся на очень скромных местах в ЮФЛ, молодёжная команда готовится взять старт в Европе уже в марте – вот об этом сегодня нужно вести речь, это имидж клуба. Важно доводить ребят до основной команды, воспитывать в них психологию победителей. Игроки академии представляют «Локомотив», а значит, должны быть лучшими», — сказал Щиголев.
Напомним, в конце декабря, после смены руководства в «Локомотиве», пост директора академии покинул Владимир Кузьмичёв.
- 21 января 2021
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35
-
06:02
-
05:39
-
05:16
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51