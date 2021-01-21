«Локомотив» объявил имя нового директора клубной академии

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о назначении Алексея Щиголева на пост директора клубной академии. Он руководил академией «железнодорожников» с 2015 по 2018 год, после чего работал в департаменте подготовки резерва Российского футбольного союза.



«Я рад вернуться в «Локомотив», рад вернуться в академию клуба. За время работы в РФС в департаменте подготовки резерва мы наработали большое количество научно-методических материалов и, конечно, постараемся внедрить их и у нас. У РФС большие планы по развитию детско-юношеского футбола – мы и раньше сотрудничали, а теперь это взаимодействие станет плотнее.



Не хотел бы много говорить, бросаться громкими заявлениями – нам всем нужно сосредоточиться на футболе. Наши команды находятся на очень скромных местах в ЮФЛ, молодёжная команда готовится взять старт в Европе уже в марте – вот об этом сегодня нужно вести речь, это имидж клуба. Важно доводить ребят до основной команды, воспитывать в них психологию победителей. Игроки академии представляют «Локомотив», а значит, должны быть лучшими», — сказал Щиголев.



Напомним, в конце декабря, после смены руководства в «Локомотиве», пост директора академии покинул Владимир Кузьмичёв.

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