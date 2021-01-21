Бывший защитник «Динамо» и «МЮ» Бюттнер покинул клуб MLS
Защитник Александер Бюттнер, известный в России по выступлению за московское «Динамо», покинул «Нью-Инглэнд Революшн». Об этом сообщается на официальном сайте клуба MLS. Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Бюттнер перешёл в «Нью-Инглэнд Революшн» в конце 2019 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах MLS (16 — в основе) и не отметился результативными действиями.
За полгода до переезда в США Александер покинул «Витесс» в связи с истечением контракта. В этом же клубе игрок начинал карьеру в 2008 году, а в 2012-м перешёл в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на протяжении двух сезонов. С 2014 по 2016 год футболист выступал за «Динамо», откуда уходил в аренду в «Андерлехт».
Жирков попал в сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35
-
06:02
-
05:39
-
05:16
-
03:58
-
03:41
-
03:18
-
02:36
-
02:22
-
02:11
-
01:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам