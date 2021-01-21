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Бывший защитник «Динамо» и «МЮ» Бюттнер покинул клуб MLS

Бывший защитник «Динамо» и «МЮ» Бюттнер покинул клуб MLS
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник Александер Бюттнер, известный в России по выступлению за московское «Динамо», покинул «Нью-Инглэнд Революшн». Об этом сообщается на официальном сайте клуба MLS. Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Бюттнер перешёл в «Нью-Инглэнд Революшн» в конце 2019 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах MLS (16 — в основе) и не отметился результативными действиями.

За полгода до переезда в США Александер покинул «Витесс» в связи с истечением контракта. В этом же клубе игрок начинал карьеру в 2008 году, а в 2012-м перешёл в «Манчестер Юнайтед», цвета которого защищал на протяжении двух сезонов. С 2014 по 2016 год футболист выступал за «Динамо», откуда уходил в аренду в «Андерлехт».

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