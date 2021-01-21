Андрей Аршавин: недавно мне предложили возобновить карьеру в Казахстане

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал, что ему предложили возобновить карьеру в Казахстане.



«Мне недавно в Казахстане предложили возобновить карьеру в одном клубе. У меня нет желания. Я сказал, что в Казахстане мог только в одной команде играть. Иначе меня не поймут. Карьеру уже не возобновлю никогда. Чтобы стать тренером, там лицензию надо получать. Такое, вообще, планировали, но сейчас учеба пошла в другом направлении», — цитирует Аршавина Sport24.



Андрей Аршавин выступал за «Зенит» (1999-2008, 2012-2015), лондонский «Арсенал» (2009-2013), «Кубань» (2015), «Кайрат» (2016-2018). С 2002 по 2012 год защищал цвета сборной России. В 2008-м в составе национальной команды стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы. В 2008 году после чемпионата Европы 2008 года попал в символическую сборную Европы по версии УЕФА, а 2 декабря в результате голосования на определение лучшего игрока 2008 года и вручение награды «Золотой мяч» по версии журнала France Football занял шестое место, что является лучшим результатом для российского футболиста после распада СССР. На сегодняшний день Андрей Аршавин в структуре «Зенита» занимает пост директора департамента молодёжного футбола по спортивным вопросам.

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