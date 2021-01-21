Олег Иванов должен подписать контракт с «Уфой» сегодня

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о предстоящем переходе бывшего полузащитника «Ахмата» Олега Иванова.



«Сегодня Олег Иванов сел в самолёт и прилетит в Турцию. Вечером мы должны подписать контракт», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Об уходе Иванова из «Ахмата» было объявлено 10 января. За грозненский клуб полузащитник выступал с 2012 года, сыграв около 250 встреч и став вторым футболистом в истории команды по количеству проведённых матчей. В нынешнем сезоне 34-летний хавбек провёл 13 матчей в РПЛ и отдал одну голевую передачу.



Ранее Иванов рассказал, почему ему пришлось покинуть «Ахмат».



«Уфа», набрав 13 очков в 19 турах, находится в зоне вылета в таблице Российской Премьер-Лиги, занимая 15-е место.

Призёр Евро остался без клуба. А когда-то Иванова звал «Спартак» Но Олег может вернуться в клуб, за который уже выступал.