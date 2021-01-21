«Okko Спорт» эксклюзивно покажет игры ЦСКА в период проведения зимних сборов

«Okko Спорт» эксклюзивно покажет игры футбольного клуба ЦСКА в период проведения зимних сборов. Товарищеские матчи «армейцев» обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут увидеть без дополнительной платы.



Первый матч подопечные Виктора Гончаренко сыграют 23 января со сборной свободных агентов. Также красно-синие встретятся с «Ориуэлой» (28 января) и тбилисским «Локомотивом» (5 февраля).



По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.

«Okko Спорт» в прямом эфире покажет контрольные матчи «Ростова»