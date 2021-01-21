«Okko Спорт» эксклюзивно покажет игры ЦСКА в период проведения зимних сборов
«Okko Спорт» эксклюзивно покажет игры футбольного клуба ЦСКА в период проведения зимних сборов. Товарищеские матчи «армейцев» обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут увидеть без дополнительной платы.
Первый матч подопечные Виктора Гончаренко сыграют 23 января со сборной свободных агентов. Также красно-синие встретятся с «Ориуэлой» (28 января) и тбилисским «Локомотивом» (5 февраля).
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
«Okko Спорт» в прямом эфире покажет контрольные матчи «Ростова»
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
14:59
-
14:53
-
14:47
-
14:40
-
14:36
-
14:06
-
14:00
-
13:49
-
13:48
-
13:36
-
13:23
-
13:16
-
12:57
-
12:43
-
12:38
-
12:31
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:32
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:52
-
10:43
-
10:29
-
09:59
-
09:54
-
09:32Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА Эксклюзив
-
09:29
-
09:25
-
08:31
-
07:26
-
07:05
-
06:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам