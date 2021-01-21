«Он такое с мячом делал!» Аршавин назвал самого техничного российского футболиста

Бывший игрок, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал о самом техничном футболисте в своей карьере.



«Дриблинг можно натренировать, но в целом чувство мяча заложено генетически. Чем лучше ты чувствуешь мяч, тем больший набор технических элементов можешь исполнить. Кто был главным финтёром в моей карьере? Марат Измайлов вспоминается, особенно локомотивских времён. Он такое с мячом делал! Это самый техничный российский игрок, которого я встречал», — цитирует Аршавина Sport24.



Измайлов защищал цвета «Локомотива» с 2000 по 2008 год. С «железнодорожниками» экс-полузащитник два раза стал чемпионом России и завоевал два Кубка и Суперкубка страны. Впоследствии Марат выступал за «Спортинг», «Порту», «Габалу», «Краснодар» и московский «Арарат». В сборную России вызывался с 2001 по 2012 год.

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