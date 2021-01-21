Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Кокорин в последнее время переходил из «Зенита» в «Сочи», затем в «Спартак», сейчас пошли разговоры о «Фиорентине». Любой трансфер – это прежде всего желание самого футболиста, а также взаимоотношения двух футбольных клубов. Если у всех трёх сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно, так как вряд ли кто-то сможет оценить её лучше самого игрока», — цитирует Черчесова «РБ-Спорт».



Напомним, появилась информация, что 29-летний футболист принял предложение «Фиорентины» и в скором времени отправится во Флоренцию. Вероятнее всего, это произойдёт завтра.

Александр Кокорин принял предложение «Фиорентины»