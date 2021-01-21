«Кристал Пэлас» усилился нападающим из Бундеслиги

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего «Майнца» Жана-Филиппа Матета.

23-летний французский футболист присоединился к лондонской команде на правах аренды, рассчитанной до конца следующего сезона. Договор также предусматривает опцию выкупа.

Матета перешёл в «Майнц» в 2018 году, а до этого выступал на родине, защищая цвета «Шатору», «Лиона» и «Гавра». В 2017 году вызывался в сборную Франции U17. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов (1 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

«Кристал Пэлас», набрав 23 очка в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Видеообзор недавнего поражения «Кристал Пэлас» в матче с «Манчестер Сити»: