«Кристал Пэлас» усилился нападающим из Бундеслиги

«Кристал Пэлас» на своём официальном сайте сообщил о переходе нападающего «Майнца» Жана-Филиппа Матета.
23-летний французский футболист присоединился к лондонской команде на правах аренды, рассчитанной до конца следующего сезона. Договор также предусматривает опцию выкупа.
Матета перешёл в «Майнц» в 2018 году, а до этого выступал на родине, защищая цвета «Шатору», «Лиона» и «Гавра». В 2017 году вызывался в сборную Франции U17. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах немецкой Бундеслиги, забил 7 голов (1 – с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
«Кристал Пэлас», набрав 23 очка в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор недавнего поражения «Кристал Пэлас» в матче с «Манчестер Сити»:
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