Малафеев рассказал о самочувствии на второй день после госпитализации с поражением лёгких

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о своём самочувствии. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом и поражением лёгких.
«День 2. В целом самочувствие нормальное, температуру сбили. Пью таблетки. Пью много воды. Смотрю фильмы. В целом можно сравнить с отпуском», — написал Малафеев в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Вячеслава Малафеева
Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых — четырёхкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратныйм обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил об уходе из клуба.
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