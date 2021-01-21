Кечинов: в нынешнем состоянии Кокорин не потеря для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем переходе нападающего красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Александр не показал всего, что он может. В «Спартаке» он не прижился, по крайней мере за тот период, который был ему отведён. Была надежда, что после возобновления он начнёт показывать свои навыки, но если так произошло – странновато. Я надеялся на вброс и агентские игры. Если «Фиорентина» его выбрала, значит, вела долго и верит, что он вернётся на свой уровень. В том состоянии, в котором он был, Кокорин не потеря для «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Агент Кокорина подтвердил, что игрок 25 января пройдёт медосмотр для «Фиорентины»