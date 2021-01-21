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«Шеффилд» включился в борьбу за Джесси Лингарда

«Шеффилд» включился в борьбу за Джесси Лингарда
Футбол / Англия 0
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У атакующего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда появился новый вариант продолжения карьеры. Как утверждает Daily Mirror, в гонку за футболиста включился «Шеффилд Юнайтед».

Руководство «клинков» считает, что, перейдя в «Шеффилд» зимой, Лингард сможет получить игровую практику и обеспечить себе приглашение в более серьёзный клуб и сборную Англии. Именно под предлогом взаимовыгодного сотрудничества «клинки» уговаривают Джесси на полноценный трансфер или аренду.

Главными претендентами на Лингарда по-прежнему считаются «Вест Хэм» и «Ницца», однако «Шеффилд Юнайтед» всерьёз настроен переманить британского хавбека к себе.

В нынешнем сезоне Лингард провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча в Кубке лиги. 28-летний футболист недоволен количеством игрового времени, предоставляемого ему тренерским штабом «красных дьяволов».

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