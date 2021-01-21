Защитник «Милана» Конти перешёл в «Парму»

«Парма» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Андреа Конти из «Милана».



26-летний футболист присоединился к жёлто-синим на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Договор предусматривает обязательство выкупа. С Андреа уже согласован полноценный контракт на четыре года.



Сумма предстоящего выкупа Конти не разглашается, однако ранее сообщалось, что она составит € 7 млн плюс бонусы.



Конти защищал цвета «Милана» с 2017 года, а до этого выступал за «Аталанту», воспитанником которой является. В период пребывания в клубе из Бергамо уходил в аренду в «Перуджу» и «Виртус Ланчано». В 2017 году вызывался в сборную Италии и провёл за национальную команду один матч.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в 3 встречах итальянской Серии А.

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