Защитник «Милана» Конти перешёл в «Парму»

«Парма» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Андреа Конти из «Милана».
26-летний футболист присоединился к жёлто-синим на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Договор предусматривает обязательство выкупа. С Андреа уже согласован полноценный контракт на четыре года.
Сумма предстоящего выкупа Конти не разглашается, однако ранее сообщалось, что она составит € 7 млн плюс бонусы.
Конти защищал цвета «Милана» с 2017 года, а до этого выступал за «Аталанту», воспитанником которой является. В период пребывания в клубе из Бергамо уходил в аренду в «Перуджу» и «Виртус Ланчано». В 2017 году вызывался в сборную Италии и провёл за национальную команду один матч.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 3 встречах итальянской Серии А.
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