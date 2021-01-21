Александр Кокорин: я практически игрок «Фиорентины»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин подтвердил информацию о предстоящем переходе в «Фиорентину».



«Да, я практически игрок «Фиорентины». Осталось пройти какие-то моменты. Понятно, что самое важное – медицинские тесты. И потом подписать контракт», — сказал Кокорин в ролике в «твиттере» комментатора Семёна Зигаева.



Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.



Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

Агент Кокорина подтвердил, что игрок 25 января пройдёт медосмотр для «Фиорентины»