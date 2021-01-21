Наумов: Безуглов намекнул, чтобы «Локомотив» не брал Дзюбу из-за проблем с коленями

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как «железнодорожники» отказались от покупки нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Я всегда доверял Безуглову по всем вопросам. Он мог, к примеру, сказать: «Дзюбу нельзя брать, потому что у него с коленом вообще труба, будет без конца сидеть». Намекал на то, что колени у Дзюбы очень слабые», — цитирует Наумова «РБ-Спорт».
В первом контрольном матче на стартовом зимнем сборе «железнодорожники» 23 января сыграют с клубом «Атлетико Манча-Реал». Начало — в 18:30 мск. Ранее на это время была намечена товарищеская встреча с гибралтарским «Линкольном». Напомним, второй товарищеский матч «Локомотив» проведёт 27 января. Соперником московской команды станет «Эстерсунд» (Швеция). Команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков. Лидирует в первенстве санкт-петербургский «Зенит» (41).
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