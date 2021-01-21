Фабио Капелло оценил трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло оценил трансфер нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Я счастлив за Кокорина, мне нравится этот трансфер. Александр – очень хороший игрок, я работал с ним. Надеюсь, что в «Фиорентине» он хорошо себя покажет. Для клуба это хороший трансфер. Если он будет играть так, каким я его знаю, то Кокорин сможет усилить «Фиорентину». Всегда интересно пробовать себя в различных чемпионатах», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки составит примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Сегодня игрок дал согласие. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.
Кокорин перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
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