Мостовой: одобряю переход Кокорина, а вдруг получится? В «Спартаке» вот не получилось

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«У «Фиорентины» огромные проблемы, с забитыми мячами плохо. Команда такого уровня должна бороться за Европу, они искали какой-то вариант. А Кокорин в «Спартаке» не стал основным, мало играл. То тренировался, то не мог играть. Это запутанная история.
Я одобряю его переход. Смолова я тоже одобрил, когда он ушёл в мою команду. Он попробовал, вернулся. Да, не получилось, но потому что в Испании не платят такие огромные деньги, как в России. Абсолютно правильное решение Александра. Его многие критикуют, осуждают, но здесь молодец. Пусть попробует. А вдруг получится? Для «Спартака» это не потеря. У него здесь не получилось. Это связано с тренерским штабом в первую очередь. Плюс конкуренция», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 января 2021
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