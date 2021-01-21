Кокорин: осталось недопонимание с руководством «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в «Фиорентиину», высказался о своём уходе из клуба.
«Воспоминание о «Спартаке» останется хорошее. Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же всё отлично и с тренерами тоже. Всё вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, всё проходило на высшем уровне. Остались только тёплые слова.
Сказал Соболеву, что всё оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растёт. Подготовлю ему в «Фиорентине» почву, он перейдёт на моё место, когда состарюсь», — цитирует Кокорина «Спорт-экспресс».
Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.
- 21 января 2021
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