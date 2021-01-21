Серхио Агуэро заразился коронавирусом

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сегодня, 21 января, сообщил, что последний тест на коронавирус дал положительный результат.
«После контакта с инфицированным коронавирусом я самоизолировался, однако последний тест на COVID-19, который я прошёл, оказался положительным. У меня были некоторые симптомы заболевания, и сейчас я выполняю предписания врача, чтобы как можно скорее выздороветь. Берегите себя!» – написал Агуэро на своей странице в «Твиттере».
10 января сообщалось, что Серхио Агуэро помещён на карантин из-за контакта с человеком, получившим впоследствии положительный результат теста на коронавирус. Агуэро должен был впервые с октября 2020 года выйти в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч третьего раунда Кубка Англии с «Бирмингем Сити» (3:0), но из-за вынужденной изоляции отсутствовал в заявке «горожан» на матч. Первый после контакта с инфицированным тест самого Агуэро дал отрицательный результат на COVID-19.
32-летний аргентинец в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
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