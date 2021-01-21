Хавбек «Оренбурга» Шкофлек станет игроком «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич сообщил, что словенский полузащитник «Оренбурга» Жига Шкофлек на сборах присоединится к московской команде.

«Шкофлек поиграл за «Оренбург» в Премьер-Лиге и в других европейских чемпионатах. Поэтому есть хороший опыт. Жига играет на двух позициях: инсайда и центрального нападающего. Надеемся, что Шкофлек навяжет серьёзную конкуренцию Амуру Калмыкову и другим нашим игрокам, поскольку здоровая конкуренция нужна абсолютно на любой позиции. Она стимулирует прогресс игрока», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

Шкофлек подписал контракт с «Оренбургом» в августе 2019 года. До этого выступал за словенский «Рудар» и «Алюминий», а также за польскую «Сталь». В этом сезоне ФНЛ 26-летний Шкофлек провёл 16 матчей, забил пять голов, отдал один ассист.