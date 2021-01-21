«Зенит» в Дубае разгромил бывший клуб Кононова

В товарищеском матче на сборах «Зенит» переиграл латвийскую «Ригу». Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась со счётом 4:0.
Счёт на 35-й минуте встречи открыл нападающий питерцев Себастьян Дриусси. Спустя минуту мяч в ворота рижской команды отправил бразильский полузащитник «Зенита» Вендел. На 85-й минуте хавбек Андрей Мостовой довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. В концовке матча «Зенит» забил четвёртый мяч. На первой добавленной минуте Крапухин принял заброс от Прохина и спокойно переиграл вратаря «Риги».
Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт второй сбор там же — с 31 января по 12 февраля.
Напомним, в середине ноября главный тренер «Риги» Олег Кононов и латвийский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В начале сентября специалист был вынужден покинуть Ригу по семейным обстоятельствам.
- 21 января 2021
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