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«Краснодар» сыграл вничью с «Легией»

«Краснодар» сыграл вничью с «Легией»
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Краснодар» сыграл вничью с польской «Легией». Встреча проходила на сборах в Дубае и завершилась со счётом 0:0.

27 января краснодарская команда проведёт следующие товарищеские матчи — с «Ригой» и «Шахтёром» из Солигорска.

«Краснодар», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (41), в тройку лидеров также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

Напомним, из всех российских клубов весной в Лиге Европы сыграет только «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. В 1/16 финала турнира «быки» встрется с загребским «Динамо». Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля 2021 года в Загребе.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 января 2021, четверг. 16:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
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