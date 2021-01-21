Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Погба: «Манчестер Юнайтед» ещё далеко до трофея. Нужно продолжать усердно работать

Погба: «Манчестер Юнайтед» ещё далеко до трофея. Нужно продолжать усердно работать
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1) поделился мнением о шансах манкунианцев на чемпионство.

«Пока этого недостаточно. Нам ещё далеко до трофея. Было трудно забраться на вершину турнирной таблицы, но ещё сложнее будет здесь остаться.

«Манчестер Юнайтед» нужно быть высокомерными и говорить самим себе: «Да, мы гордимся тем, что находимся здесь, и хотим остаться на вершине до самого конца». Однако мы ещё ничего не достигли. Нам нужно продолжать усердно работать.

Мы довольны происходящим, но хотим, чтобы это продолжалось. Жаждем этого всё больше и больше. Если команда подумает, что мы уже победили, тогда «Манчестер Юнайтед» упадёт вниз», – цитирует француза официальный сайт манкунианцев.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Поль Погба: я забил прекрасный гол. Не ожидал такого от своей левой ноги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021