Погба: «Манчестер Юнайтед» ещё далеко до трофея. Нужно продолжать усердно работать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1) поделился мнением о шансах манкунианцев на чемпионство.



«Пока этого недостаточно. Нам ещё далеко до трофея. Было трудно забраться на вершину турнирной таблицы, но ещё сложнее будет здесь остаться.



«Манчестер Юнайтед» нужно быть высокомерными и говорить самим себе: «Да, мы гордимся тем, что находимся здесь, и хотим остаться на вершине до самого конца». Однако мы ещё ничего не достигли. Нам нужно продолжать усердно работать.



Мы довольны происходящим, но хотим, чтобы это продолжалось. Жаждем этого всё больше и больше. Если команда подумает, что мы уже победили, тогда «Манчестер Юнайтед» упадёт вниз», – цитирует француза официальный сайт манкунианцев.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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