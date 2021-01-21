Погба: «Манчестер Юнайтед» ещё далеко до трофея. Нужно продолжать усердно работать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы в матче 18-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (2:1) поделился мнением о шансах манкунианцев на чемпионство.
«Пока этого недостаточно. Нам ещё далеко до трофея. Было трудно забраться на вершину турнирной таблицы, но ещё сложнее будет здесь остаться.
«Манчестер Юнайтед» нужно быть высокомерными и говорить самим себе: «Да, мы гордимся тем, что находимся здесь, и хотим остаться на вершине до самого конца». Однако мы ещё ничего не достигли. Нам нужно продолжать усердно работать.
Мы довольны происходящим, но хотим, чтобы это продолжалось. Жаждем этого всё больше и больше. Если команда подумает, что мы уже победили, тогда «Манчестер Юнайтед» упадёт вниз», – цитирует француза официальный сайт манкунианцев.
Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 19 матчах набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
- 21 января 2021
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