Определился новый главный тренер сборной Польши

Новым главным тренером сборной Польши станет Паулу Соуза. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.

Соуза ранее возглавлял французский «Бордо» и итальянскую «Фиорентину».

«Я уверен, что с вашим энтузиазмом и поддержкой, верой и уверенностью мы сможем биться на чемпионате Европы. В команде есть игроки с огромным потенциалом. С психологией победителя, дисциплиной, организацией и правильном отношении к делу мы можем добиться результата. И мы заставим страну гордиться командой», — сказал Соуза.

Ранее стало известно, что в отставку был отправлен Ежи Бржечек, возглавлявший национальную команду.

Бржечек возглавил сборную Польши в июле 2018 года. До этого специалист был в «Висле». Бржечек, будучи футболистом, провёл 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил четыре гола. Является серебряным призёром Олимпиады 1992 года в Барселоне.

Ранее Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой. Под его руководством польская команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира—2018 в России.