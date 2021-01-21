Олег Кузьмин — об участии в товарищеском матче: всё нормально, как будто и не уходил
Тренер «Рубина» Олег Кузьмин поделился впечатлениями от выхода на поле в товарищеском матче. Бывший защитник принял участие в матче с «Партизаном», который завершился победой казанцев со счётом 5:2.
39-летний тренер вышел на поле на 75-й минуте после удаления Георгия Зотова. Карьеру Кузьмин завершил ещё в 2018 году.
«По ощущениям всё нормально, как будто и не уходил. Думаю, больше вы меня не увидите на поле в роли игрока. Это была разовая акция. Просто так сложились обстоятельства», — цитирует Кузьмина Sport24.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сезон в чемпионате России возобновится в конце февраля 2021 года. В 20-м туре «Рубин» в гостях сыграет со «Спартаком».
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