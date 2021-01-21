Мурзагулов: Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход полузащитника Олега Иванова в башкирский клуб.
«Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команды достаточно значимым.
Возраст? При его отношении к делу это детский возраст. Иванов ещё не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Пресс-служба «Уфы» объявила о переходе полузащитника Олега Иванова, который ранее выступал за «Ахмат». Иванов подписал контракт на 1,5 года.
- 21 января 2021
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:47
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:35
-
17:35
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:21
-
17:17
-
17:07
-
17:03
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:32
-
16:16
-
16:11
-
16:05