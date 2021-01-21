Мурзагулов: Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал переход полузащитника Олега Иванова в башкирский клуб.

«Мы давно ждали этот трансфер. Иванов входит в тренерскую концепцию Рахимова. Они хорошо друг друга знают, доверяют. Это тот трансфер, который может стать для нашей команды достаточно значимым.



Возраст? При его отношении к делу это детский возраст. Иванов ещё не один и не два года будет играть на высочайшем уровне. У него очень высокие требования к себе в плане дисциплины. Иванов, как Роналду, поиграет до 37 спокойно», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Пресс-служба «Уфы» объявила о переходе полузащитника Олега Иванова, который ранее выступал за «Ахмат». Иванов подписал контракт на 1,5 года.