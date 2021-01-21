Руни: «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ уже в этом сезоне

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне являющийся главным тренером «Дерби Каунти», поделился мнением о шансах манкунианцев на завоевание чемпионства в нынешнем сезоне.



«Последние несколько лет „Манчестер Юнайтед“ не был готов бороться за титул чемпиона Англии, но теперь они имеют в своём составе таких игроков, как Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани. Эти футболисты привнесли в „МЮ“ менталитет победителей.



Считаю, что сейчас манкунианцы борются за титул английской Премьер-лиги. Шесть недель назад в разговоре со своими помощниками я сказал, что „Манчестер Юнайтед“ выиграет АПЛ уже в этом сезоне. На данный момент я не поменял своего мнения.



Поль Погба сыграет в этом огромную роль. Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани немного ослабят давление на француза. Благодаря этому он может спокойно показывать свои лучшие качества на поле», — цитирует Руни Sky Sports.



Уэйн Руни защищал цвета манкунианцев с 2004 по 2017 год. В составе «МЮ» англичанин стал пятикратным чемпионом Англии. В 2008 году Руни стал победителем Лиги чемпионов.



«Манчестер Юнайтед в 19 матчах набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Погба: «Манчестер Юнайтед» ещё далеко до трофея. Нужно продолжать усердно работать