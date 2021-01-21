«Кардифф Сити» уволил главного тренера после пятого поражения подряд

«Кардифф Сити» сегодня, 21 января, объявил об увольнении главного тренера Нила Харриса. Вместе с Харрисом валлийский клуб покинет и его помощник — Дэвид Ливермор.
«Я хотел бы искренне поблагодарить Нила и Дэвида за их работу в „Кардифф Сити“. Их усилия по завоеванию клубом пятого места и выходу в плей-офф в прошлом году невозможно переоценить. Но к сожалению, футбол — бизнес, заточенный на результат, а в последнее время наши показатели и прогресс были очень плохими.
У нас не было другого выбора, кроме как освободить их от своих обязанностей в попытке улучшить результаты и положение в турнирной таблице. Имя нового главного тренера и его помощника будут объявлены позже», — приводит слова владельца «Кардифф Сити» Винсента Тана Sky Sports.
Вчера, 20 января, валлийский клуб в матче 25-го тура Чемпионшипа дома проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (0:1). Для «Кардиффа» это поражение стало пятым подряд во втором по значимости дивизионе английского футбола.
После 24 туров «Кардифф Сити», набрав 29 очков, находится на 15-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.
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