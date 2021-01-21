Кокорин: буду стараться «сделать красиво» в «Фиорентине». Увидимся в еврокубках

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в «Фиорентиину», обратился к тем, кто следит за его карьерой.

«Обещаю ли „красиво сделать“ в „Фиорентине“? Блин, я очень буду стараться. Всем, кому интересно, — следите, я также буду следить за вами. Не прощаемся, увидимся на футбольном поле. В еврокубках», — сказал Кокорин в интервью, выложенном на YouTube-канале «Спартака».

Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.