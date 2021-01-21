Кокорин: Соболев ещё лет пять может поиграть здесь и потом попробовать себя в Европе

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин, который переходит в «Фиорентиину», поделился мнением о будущем форварда красно-белых Александра Соболева.

«Соболев ещё маленький. У него есть время. Он тоже до этого говорил, что хотел бы всё попробовать. У него есть время здесь поиграть, лет пять ещё, вырасти как футболист, закрепиться. И спокойно, если будут хорошие варианты, попробовать себя там», — сказал Кокорин в интервью, выложенном на YouTube-канале «Спартака».



Накануне стало известно, что «Спартак» и «Фиорентина» согласовали трансфер Кокорина. Сумма сделки должна составить примерно € 5 млн. Итальянский клуб предложил Александру контракт с зарплатой около € 1,7 млн в год и дал ему 24 часа на принятие решения. Сегодня игрок принял предложение. При этом по условиям соглашения со «Спартаком», рассчитанного до лета 2023 года, он получает € 3 млн.