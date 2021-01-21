Спортивный журналист из Флоренции оценил переход Кокорина в «Фиорентину»

Журналист La Gazzetta dello Sport из Флоренции Андреа Джаннаттазио поделился мнением о вероятном переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину». Ранее «Спартак» объявил о договорённости с итальянским клубом о трансфере игрока. Переход состоится, если Кокорин пройдёт медосмотр.
«Считаю, что Кокорин — хорошая покупка для «Фиорентины», поскольку клуб как раз искал на рынке опытных игроков. Александра приобрели, потому что это форвард с подходящими характеристиками для взаимодействия с Душаном Влаховичем. Кокорин может выступать как на острие, так и глубинным форвардом.
Из-за провальной летней трансферной кампании «Фиорентина» никак не может стабилизировать результаты, найти чёткий рисунок игры — не помогла даже смена тренера. Кроме того самая большая проблема клуба заключается в отсутствии форварда, который способен забивать 10-15 мячей за сезон.
Для успеха в Серии А Кокорину нужно как можно скорее выучить итальянский и забить побольше голов в ближайшие месяцы», — цитирует журналиста «Матч ТВ».
- 21 января 2021
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