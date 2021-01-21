При вступлении в суперлигу каждая команда получит до € 350 млн

Вырисовывается примерный скелет организации европейской футбольной суперлиги.
По сообщениям The Times, в суперлигу планируется включить сразу 6 клубов английской Премьер-лиги. Английскими СМИ был получен 18-страничный документ, содержащий основные тезисы касательно нового турнира. В нём указано, что в состав участников будут на постоянной основе входить 15 клубов, а ещё 5 будут попадать в Суперлигу по итогам отбора.
В число 15 постоянных членов войдут 6 английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Все эти клубы при вступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый.
Как сообщает источник, 20 команд будут разделены на 2 группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут по 18-23 матча.
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