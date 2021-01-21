Семак: Дзюба и Лунёв нормально себя чувствуют. Ждём, когда тест будет отрицательным
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с вратарём Андреем Лунёвым и нападающим Артёмом Дзюбой, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.
«Новости о Дзюбе и Луневе? Они прошли обследование. Ничего не изменилось, нормально себя чувствуют, но мы ждём, когда тест будет отрицательным, чтобы они начали заниматься», — приводит слова Семака пресс-служба питерцев.
Напомним, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а после небольшой паузы проведёт там же вторые сборы с 31 января по 12 февраля.
Сергей Семак: маловероятно, что Дзюба и Лунёв прибудут на первый сбор
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