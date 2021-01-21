Капелло: Кокорин был великой надеждой российского футбола, но сбился с пути
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о предстоящем переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину». Ранее «Спартак» объявил о договорённости с итальянским клубом о трансфере нападающего.
«У Кокорина есть все качества нападающего, чтобы добиться успеха, но ему нужно приспособиться к футболу и жизни в других условиях. Адаптация и языковой барьер — серьёзная проблема, которую часто недооценивают. Когда не знаешь языка, бывает трудно.
У меня нет сомнений в уровне Кокорина. Он был великой надежной российского футбола, но сбился с пути. Что касается характера, не могу ничего сказать, сталкивался с ним лишь в редкие периоды», — приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Radio Bruno.
Фабио Капелло оценил трансфер Александра Кокорина в «Фиорентину»
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