«Лестер» вступил в борьбу за Эриксена. Приоритет игрока — возвращение в «Тоттенхэм»

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен близок к возвращению на Туманный Альбион.
По сообщениям The Telegraph, одним из основных вариантов продолжения карьеры 28-летнего датчанина остаётся «Тоттенхэм Хотспур», за который он выступал с лета 2013 по январь 2020 года. Но, в отличие от остальных претендентов на Эриксена, «шпорам» придётся заплатить «Интеру» определенную сумму даже в случае аренды полузащитника.
По сообщениям источника, в борьбу за датского полузащитника вступил «Лестер Сити». «Лисы» по итогам сезона-2020/2021 намереваются попасть в Лиги чемпионов УЕФА, поэтому не прочь усилиться в январское трансферное окно.
Кристиан Эриксен перешёл в миланский клуб в январе 2020 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 27 млн. В этом сезоне Серии А датчанин провёл 9 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Эриксена в € 35 млн.
- 21 января 2021
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