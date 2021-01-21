«Встреча старых друзей». Слуцкий пообщался с Натхо после матча с «Партизаном»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с полузащитником «Партизана» Бибрасом Натхо после товарищеского матча с белградцами (5:2).
«Встреча старых друзей», — говорится в подписи к фото Слуцкого и Натхо в «твиттере» казанского клуба.
Натхо выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2018 год, а до этого представлял «Рубин» (2010–2013). С казанским клубом израильтянин выиграл Кубок и Суперкубок России (2012), а с москвичами — чемпионат (2016).
«Рубин» на сборах в Турции одержал победу в товарищеском матче с «Партизаном». Встреча завершилась со счётом 5:2. Казанская команда вышла вперёд на 12-й минуте благодаря точному удару полузащитника Дениса Макарова, а к 39-й минуте довела счёт до разгромного усилиями его партнёров по амплуа Дарко Йевтича и Хвичи Кварацхелии. В начале второго тайма Натхо отыграл один мяч с пенальти, после чего нападающий «Рубина» Кирилл Косарев снова довёл счёт до разгромного. В дальнейшем команды обменялись голами с пенальти. У «Рубина» забил форвард Иван Игнатьев, у «Партизана» – хавбек Сейдуба Сума.
- 21 января 2021
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:28
-
20:20
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:27
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:47
-
18:42
-
18:40
-
18:35
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:13
-
17:52
-
17:40
-
17:35