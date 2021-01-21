Орлов: говорил, что Кокорину лучше идти в «Сочи», а не в «Фиорентину»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о предстоящем переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину». Москвичи уже объявили, что согласовали трансфер футболиста.

«Кокорин-бедняга, мне его жалко. Во-первых, попал в ту историю. Конечно, сам виноват, но всё равно жалко человека. Способный ведь футболист. Знаете, что Манчини и Капелло рекомендовали взять его в „Фиорентину“? Они дали очень высокую оценку, и это сработало.

А что в «Спартаке»? Пришёл молодой тренер Тедеско, который вообще не знал историю нашего футбола. Этот специалист не знал, что у нас есть такой способный футболист, как Кокорин. Тренер не делал на него ставку, отдавая предпочтение двум бегункам. Кокорин только на замену выходил. Саша почувствовал, что тренер ему не очень доверяет. Эта покупка была больше экономическая или политическая. В общем, не заладилось у него в «Спартаке».

Сейчас это хороший выход. Правда, я говорил, что лучше будет идти в «Сочи», а не в «Фиорентину». Там он лидер команды, всех знает. Если Саша будет играть, то может попасть на чемпионат Европы. «Фиорентина» сейчас в труднейшем положении, рядом с аутсайдерами, и все ожидают, что кто-то придёт и будет их тащить.

Дай бог, чтобы у Саши получилось, чтобы ему попался хороший тренер, который наладит отношения. Пранделли — замечательный тренер. Если Кокорин получит хорошее отношение, он отработает. Смолов по сравнению с Кокориным — это 50 процентов. Кокорин — это 100 процентов. Будем аплодировать, если у него всё хорошо пойдёт», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».